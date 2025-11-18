Разработан способ подавить ген-провокатор нескольких видов рака

Ученые из Медицинской школы Йонг Лу Лин при Национальном университете Сингапура разработали новую РНК-терапию, нацеленную на один из самых трудноизлечимых онкогенов — дефектный KRAS. Результаты исследования опубликованы в журнале Theranostics.

© Газета.Ru

Ген KRAS управляет ростом и делением клеток, работая как молекулярный переключатель. При наличии мутаций KRAS запускает бесконтрольное деление клеток — это способствует образованию опухолей и повышает их устойчивость к атакам иммунной системы. Такие мутации встречаются у многих пациентов с раком поджелудочной железы, легких и толстой кишки.

Исследователи предложили комбинированный подход, совмещающий два типа молекул. Первый компонент — антисмысловые олигонуклеотиды, короткие фрагменты нуклеиновых кислот, которые способны «выключать» работу конкретного гена и мешать клетке производить мутантный белок KRAS. Второй компонент — иммуномодулирующая РНК, активирующая путь RIG-I, который в норме реагирует на вирусы и запускает сильный иммунный ответ.

Обе молекулы доставляются в организм с помощью внеклеточных везикул (крошечных пузырьков), полученных из эритроцитов.

В эксперименте двойная терапия одновременно подавляла онкогенную активность KRAS и активировала противовирусную иммунную сигнализацию. Это превращало «холодные» опухоли, скрывающиеся от иммунной системы, в «горячие», которые иммунные клетки способны распознать и атаковать. В результате у подопытных животных уменьшалась опухолевая нагрузка и увеличивалась продолжительность жизни без повреждения здоровых тканей.

Авторы считают, что новый подход может стать основой для терапии различных опухолей, связанных с мутациями KRAS. Однако перед началом испытаний на людях методика должна пройти дополнительные тесты.