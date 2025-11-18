Выявлен неочевидный способ снизить риск сердечных заболеваний и диабета

Успешное лечение корневых каналов может приносить пользу не только зубам. Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что устранение распространенной инфекции — апикального периодонтита — сопровождается снижением воспаления в организме, улучшением контроля уровня сахара и нормализацией липидного профиля. Работа опубликована в журнале Journal of Translational Medicine (JTM).

© Газета.Ru

Апикальный периодонтит возникает при инфицировании тканей вокруг корня зуба. Бактерии могут проникать в кровоток и вызывать системное воспаление, которое связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и ухудшением способности организма контролировать уровень глюкозы. Несмотря на известную роль таких инфекций в развитии хронических состояний, влияние успешного эндодонтического лечения на сердечное и метаболическое здоровье до сих пор не изучалось.

Ученые впервые показали, что через два года после успешно проведенного лечения у пациентов улучшается метаболизм глюкозы, снижаются показатели общего воспаления и улучшается липидный профиль — в частности, уровень холестерина и жирных кислот. Авторы также обнаружили, что бактерии, присутствующие в инфицированных зубах, могут быть связаны с изменениями метаболизма на уровне всего организма.

В исследовании участвовали 65 пациентов из Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust. На протяжении двух лет ученые отслеживали изменения в составе крови, анализируя молекулы, связанные с обменом сахаров, жиров и аминокислот, а также маркеры воспаления. Для оценки применяли магнитно-резонансную спектроскопию, которая позволяет подробно изучать белковые и метаболические профили.

«Наши данные доказали, что лечение корневых каналов улучшает не только состояние полости рта. Оно может снижать риск серьезных заболеваний, включая диабет и сердечные патологии. Это наглядное напоминание о глубокой связи между здоровьем зубов и общим состоянием организма», — отметила ведущий автор работы Саадия Ниязи.

Она подчеркнула, что долговременные инфекции корневых каналов позволяют бактериям проникать в кровоток, провоцировать воспаление и повышать уровень сахара и жиров.