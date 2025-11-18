Найдена связь между конфликтами подростков и скоростью их старения

Найдена связь между частыми конфликтами подростков и скоростью их старения
Ученые нашли связь между конфликтами подростков с отцами и сверстниками и скоростью старения их организма.
Это удалось выяснить после 17 лет исследований, которое проводили ученые из Университета Виргинии.
На протяжении этого времени ученые наблюдали за 123 подростками. Оказалось, те, кто в возрасте 13–20 лет часто конфликтовал с отцами и проявлял агрессию по отношению к близким друзьям, к 30 годам сталкивались с последствиями такого поведения.
В частности, они имели более «возрастной» биологический профиль.
У них был хуже показатель холестерина, артериального давления, сахара в крови, воспалительных маркеров и белков.
При этом именно напряженные отношения с отцом сильнее всего коррелировали с ускоренным физиологическим износом.
Конфликт с отцом имел более разрушительные для здоровья в долгосрочной перспективе последствия.
