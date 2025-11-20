Известная специя оказалась эффективна при снижении уровня холестерина

Семена чёрного тмина (Nigella sativa) издавна используются в традиционной медицине в качестве лекарственного средства. Новое клиническое исследование, проведённое в Университете Осаки, показало, что они также могут уменьшать образование жира в организме.

© Ferra.ru

Команда учёных под руководством доцента Акико Кодзима-Юаса из Высшей школы жизни человека и экологии провела лабораторные эксперименты на клетках и испытания на людях, чтобы изучить, как семена тмина влияют на организм. Участники, которые каждый день употребляли 5 г семян чёрного тмина ежедневно (примерно столовую ложку) в течение восьми недель, измели значительно более низкий уровень триглицеридов в крови , холестерина ЛПНП ("плохого") и общего холестерина. Также у них повысился уровень "хорошего" холестерина.

Такие улучшения липидного профиля крови связаны со снижением риска развития болезней сердца и преждевременной смерти.

© Osaka Metropolitan University

Эксперименты на клетках показали, что экстракт семян чёрного тмина подавляет образование и созревание жировых клеток. Это наглядно показывает, что эти семена могут быть полезны для профилактики ожирения и заболеваний, связанных с неправильным образом жизни.

Все полученные в ходе нового исследования выводы опубликованы в журнале Food Science & Nutrition.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.