Чайные пакетики выделили в воду миллиарды токсичных частиц

Новгородские ученые выяснили, что при заваривании чайных пакетиков в воду попадают десятки миллиардов пластиковых микрочастиц: они токсичны для организма. Результатами исследования его авторы поделились сегодня на сайте Новгородского госуниверситета.

© Freepik

Эксперимент провели специалисты университета: они смоделировали процесс заваривания чая, поместив пакетики в воду при холодных, теплых и горячих температурах (20, 50 и 100 градусов Цельсия). Сообщается, что концентрация микропластика менялась и зависела от роста температуры и времени заваривания чая.

«Тем не менее всего за час из одного пакетика в воду перешли миллиарды таких частиц. Концентрация их могла достигать 14 миллиардов на литр для синтетических пакетиков и 170 миллиардов для целлюлозных», — рассказали в университете. И пояснили, что это удалось установить с помощью трекинг-анализа наночастиц.

Отмечается также, что для эксперимента были использованы восемь типов чая от разных производителей.

«В качестве первого шага ученые выяснили, из чего сделаны эти пакетики. С помощью инфракрасной спектроскопии и калориметрических методов были обнаружены полимеры двух типов: синтетические нейлон и полипропилен в пакетиках-пирамидках и натуральная целлюлоза в плоских пакетиках», — сообщили в университете.

«Но полимерные частицы могут связывать токсичные вещества из окружающего раствора. К таким веществам относятся водорастворимые полимеры с катионными группами, которые широко используются в водоочистке и водоподготовке, — рассказал главный научный сотрудник новгородской лаборатории моделирования полимеров Александр Ярославов. — Наличие катионных групп придает поликатионам высокий положительный заряд, что делает их токсичными по отношению к микроорганизмам, в том числе полезным. Связывание поликатионов на поверхности отрицательно заряженных частиц микропластика превращает эти частицы в токсичные. Используя модельные отрицательно заряженные полимерные микросферы, мы показали, что поликатион может мигрировать между частицами микропластика».

Более точные результаты о влиянии полимерных наночастиц на живые организмы можно будет получить после проведения экспериментов с клетками других типов. В университете также пояснили, что в любом случае не нужно забывать об использовании традиционного листового чая. Ученые также рекомендуют отдавать предпочтение плоским целлюлозным пакетикам.