Названо заболевание, которое может повысить риск смерти от рака в 35 раз

Ученые из Каролинского института в Швеции установили, что у людей с неалкогольным жировым гепатозом риск раннего ухода из жизни повышен в два раза. При этом в число причин высокой смертности входят не только патологии печени. Результаты крупного исследования опубликованы в Journal of Hepatology (JH).

Ученые проанализировали данные о здоровье более чем 13 тысяч пациентов с подтвержденным жировым гепатозом в период с 2002 по 2020 год. Это заболевание связано с избыточным накоплением жира в печени — оно способно приводить к тяжелым осложнениям, включая цирроз и рак.

Анализ показал, что общая смертность среди людей с ожирением печени за годы наблюдения была почти вдвое выше, чем в общей популяции. Относительный риск летального исхода от рака в первой группе при этом оказался в 35 раз выше. Ранее исследования показали: у части пациентов ожирение печени прогрессирует до фиброза, цирроза и, соответственно, резко повышает вероятность гепатоцеллюлярной карциномы.

Результаты также показали, что повышенный риск ранней смерти при неалкогольном жировом гепатозе связан не только с раком и самим заболеванием. Так, среди людей с ожирением печени смертность от сердечно-сосудистых заболеваний увеличивалась на 54%, а от рака, не связанного с печенью, — на 47%. Кроме того, было зафиксировано увеличение смертности от инфекций, болезней органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, эндокринных нарушений и внешних причин.

Как подчеркивает соавтор исследования Аксель Вестер, на ранних стадиях болезнь часто протекает бессимптомно, поэтому многие пациенты не сразу узнают о проблеме. Комплексное наблюдение и раннее вмешательство могут существенно улучшить прогноз. Специалисты также отмечают, что снизить риск развития жировой болезни печени помогают здоровое питание, регулярная физическая активность и контроль факторов риска (таких как диабет).

