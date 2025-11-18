Японские ученые назвали продукт, быстро улучшающий память

Эксперты считают, что флавонолы могут влиять на преобразование кратковременной памяти в долговременную. Для подтверждения этого эффекта на людях нужно провести дополнительные эксперименты.

© runews24.ru

Темный шоколад содержит особые растительные соединения, которые влияют на память, установили японские ученые после проведения исследования.

Результаты научной работы опубликовал журнал Current Research in Food Science.

Исследователи Технологического института Сибаура в Токио провели эксперимент на мышах. Грызунов учили распознавать новые объекты. Их на 10 минут помещали рядом с двумя одинаковыми предметами, а после один из предметов заменяли на новый. Чем дольше мыши изучали новый объект, тем лучше они помнили старый.

Одной из групп грызунов давали флавонолы — растительные соединения, которые обладают антиоксидантными свойствами. Результаты этой группы были на 30% выше. Животные показали внимательность и более выраженное исследовательское поведение.

Автор исследования Ясуюки Фуджи отметил, что флавонолы обладают вяжущим вкусом, который воздействует на сенсорные нервы, связанные со стволом мозга. По мнению ученых, этот вкус служит стимулом, который передает сигналы непосредственно в центральную нервную систему. В итоге активируется область под названием «голубое пятно», которое вырабатывает норадреналин, участвующий в механизмах запоминания.

Эксперты считают, что флавонолы могут влиять на преобразование кратковременной памяти в долговременную. Для подтверждения этого эффекта на людях нужно провести дополнительные эксперименты.

Флавонолами богаты продукты, которые содержат какао, к примеру, темный шоколад. Они также содержатся в яблоках, ягодах и орехах.

Ранее в КНР разрабатывают препарат, способный продлить жизнь до 120 лет. В Новосибирске испытали комплекс по лечению рака микроволновым излучением.