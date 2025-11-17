Выявлен новый фактор риска гипертонии

Ученые из Университета Глазго обнаружили, что хроническая боль в разных частях тела значительно увеличивает вероятность повышения кровяного давления у взрослых. Результаты исследования опубликованы в журнале Hypertension.

К такому выводу ученые пришли в результате анализа данных о здоровье 200 тысяч испытуемых из США с хронической болью. Участники указывали локализацию боли, отмечали ее продолжительность и влияние на повседневную активность. Для включения в исследование хроническая боль должна была длиться не менее трех месяцев.

Результаты показали: хроническая локализованная боль повышала риск гипертонии на 20%, а кратковременная — на 10%. При этом хроническая боль в животе была связана с увеличением вероятности заболевания на 43%, головная боль — на 22%, боль в шее и плечах — на 19%, а боль в бедре и спине — на 17% и 16% соответственно.

В исследовании учитывались дополнительные факторы риска, включая воспаление и депрессию. Воспаление оценивали по уровню С-реактивного белка в крови, депрессию — по анкетным данным о подавленном настроении, потере интереса, тревожности или апатии. Несмотря на влияние этих факторов, связь между хронической болью и повышением давления сохранялась.