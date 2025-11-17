Ученые научились восстанавливать зрение после инсульта

Каждый год тысячи перенесших инсульт людей сталкиваются с гемианопсией — потерей половины поля зрения. Из-за этого простые действия вроде чтения, прогулки по людной улице или вождения становятся серьезным вызовом. Эффективных методов восстановления утраченного зрения до сих пор практически нет. Исследователи из Швейцарии представили подход, который может изменить ситуацию. В клиническом испытании ученые под руководством Фридхельма Хуммеля проверили комбинированную терапию: тренировку восприятия движения вместе с многофокусной неинвазивной стимуляцией мозга, имитирующей естественные ритмы его работы. Работа опубликована в журнале Brain.

© Газета.Ru

Повреждение проводящих путей между первичной зрительной корой и средне-височной областью нарушает точную координацию электрических ритмов — мозг теряет синхрон, необходимый для обработки зрительной информации.

Ученые применили методику cross-frequency tACS — поперечностной транскраниальной стимуляции переменным током. Она использует слабые токи, чтобы «перенастроить» осцилляции в разных участках мозга и восстановить их согласованную работу.

В эксперименте использовали так называемый forward-паттерн: альфа-ритм подавали на первичную зрительную кору, а гамма-сигнал — на область, отвечающую за движение. Такой режим соответствует естественному направлению визуальной обработки — «снизу вверх», от сенсорных зон к анализаторам движения. Параллельно пациенты тренировались выполнять задачу на выявление движения вблизи границы слепой зоны.

В исследование включили 16 пациентов с гемианопсией. Те, кто получил forward-стимуляцию, показали значимо лучшее улучшение восприятия движения по сравнению с контрольной группой, где ритмы подавались в обратной последовательности.

Зрительные поля расширялись именно в тех областях, которые стимулировались во время тренировок. Некоторые участники отметили практические эффекты — один пациент рассказал, что впервые после инсульта смог видеть правую руку жены, когда она сидит за рулем.

Данные ЭЭГ и МРТ подтвердили: связь между первичной зрительной корой и средне-височной областью восстановилась, синхронизация ритмов усилилась, а активность в зоне восприятия движения выросла. Наиболее выраженный эффект наблюдали у пациентов, у которых эти пути частично сохранились — даже неполная целостность сети повысила потенциал восстановления.

Авторы подчеркнули, что необходимы более крупные клинические испытания. Если результаты подтвердятся, новая методика может стать доступной терапией для людей с гемианопсией, для которых сегодня практически нет эффективных вариантов лечения.