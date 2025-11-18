Обнаружен способ «обратить вспять» потерю памяти при болезни Альцгеймера

Ученые выяснили, что повышение уровня молекулы NAD⁺ способно исправлять один из фундаментальных сбоев, связанных с болезнью Альцгеймера, — неправильную «сборку» РНК внутри нервных клеток. Исследование опубликовано в Science Advances (Sci Adv).

При Альцгеймере нарушается альтернативный сплайсинг — процесс, который регулирует, какие именно версии белков будут синтезированы из одного гена. В результате клетки начинают производить «неправильные» варианты белков, а это ухудшает работу нейронов, усиливает накопление токсичного тау и ускоряет потерю памяти.

Исследователи показали, что добавки, повышающие NAD⁺, нормализуют сплайсинг сотен генов — прежде всего EVA1C, важного для работы нейронов. У мышей с моделью Альцгеймера это улучшало память и уменьшало накопление патологического тау. А в экспериментах на червях и клетках оказалось, что без EVA1C этот эффект полностью исчезает — то есть именно он является ключевым звеном механизма.

Ученые считают, что открытая ими связь между уровнем NAD⁺, геном EVA1C и правильной работой РНК может подсказать новый способ лечения болезни Альцгеймера. Если этот механизм удастся использовать в терапии, то появятся лекарства, которые смогут защищать нейроны от разрушения и замедлять развитие болезни еще до появления серьезных симптомов.

