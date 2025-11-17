Как препарат от гипертонии влияет на рост опухолей мозга

Исследователи из Пенсильванского университета обнаружили, что гидралазин — один из самых старых препаратов для снижения артериального давления — может замедлять рост опухолей мозга. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

Ученые установили, что препарат блокирует фермент 2-аминоэтантиолдиоксигеназу (АДО), который помогает клеткам выживать при низком уровне кислорода. Для глиобластомы — одной из самых агрессивных форм рака мозга — этот механизм особенно важен: опухолевые клетки часто существуют в условиях выраженной гипоксии и используют сигналы АДО, чтобы продолжать делиться.

Когда гидралазин подавляет работу фермента, клетки теряют способность адаптироваться к дефициту кислорода. Они не погибают, как при химиотерапии, а переходят в состояние покоя или «старения», переставая активно размножаться. Это тормозит рост опухоли и при этом не вызывает дополнительного воспаления или устойчивости к лечению.

Чтобы подтвердить механизм, исследователи использовали рентгеновскую кристаллографию и визуализировали, как гидралазин связывается с ферментом. Затем препарат протестировали на клетках глиобластомы, и результаты подтвердили: блокирование АДО нарушает цикл адаптации к гипоксии.

Авторы работы отмечают, что это открытие открывает возможность создания новых, более избирательных ингибиторов АДО, которые смогут проникать через гематоэнцефалический барьер и действовать точечно на опухолевую ткань, не затрагивая остальные клетки организма.

По словам исследовательской группы, подход может стать перспективным направлением лечения опухолей, выживание которых зависит от способности воспринимать и использовать сигналы низкого кислорода. Сейчас ведутся дальнейшие эксперименты, чтобы уточнить потенциальную эффективность и безопасность такой стратегии.

