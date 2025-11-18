Стало известно, какие продукты восстанавливают иммунитет

Специалисты из немецкого Института биологии опухолей и экспериментальной терапии имени Георга-Шпейера во Франкфурте представили результаты нового исследования, согласно которым уролитин А (UA), природное соединение, способствует восстановлению функций иммунной системы у людей пожилого и среднего возраста. Полученные выводы опубликованы в журнале Med.

Вещество уролитин А вырабатывается в кишечнике человека при переработке эллагитаннинов микрофлорой. В больших количествах эти соединения содержатся в таких продуктах, как гранаты, грецкие орехи, миндаль, некоторые ягоды (малина).

В новом исследовании приняли участие 50 здоровых добровольцев, возраст которых составлял от 45 до 70 лет. В течение 28 дней им нужно было принимать добавку с уролитином А или плацебо.

Далее анализ показал, что приём уролитина А вызвал увеличение количества функциональных цитотоксических Т-лимфоцитов (CD8+), играющих главную роль в избавлении от патогенов и раковых клеток. Было зафиксировано и увеличение популяции «молодых» наивных Т-клеток - первой линии защиты от инфекций. На клеточном уровне у участников снизилось количество маркеров окислительного стресса.

