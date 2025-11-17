В России обнаружено 60 неизвестных вирусов

В России специалисты выявили более 60 ранее неизвестных вирусов. Об этом сообщил генеральный директор Государственного центра вирусологии «Вектор» Александр Агафонов. Открытия были сделаны в рамках национального проекта «Виром России».

Ученые уже расшифровали генетическую структуру новых вирусов и изучили биологические свойства части из них, пишет "Лента.ру".

Образцы поступили более чем из 50 регионов страны, что делает проект крупнейшим по масштабам мониторинга вирусного разнообразия.

