Ученые нашли вещество, имитирующее пользу тренировок для тела

Ученые установили, что бетаин — небольшая молекула, присутствующая в свекле и шпинате, а также синтезируемая в организме, — выступает важным сигнальным фактором, координирующим антивозрастные эффекты долгосрочных физических тренировок. В центре внимания исследования оказалась роль почек и молекулярный механизм, связывающий тренировки с подавлением хронического воспаления и улучшением функции тканей.Для изучения ответа организма на физическую нагрузку исследователи наблюдали 13 здоровых мужчин в течение шести лет. С применением мультиомных методов — слежения за генами, белками, метаболитами и микробиотой кишечника — команда сравнивала состояние участников в покое, после одиночного забега на 5 км и после 25-дневной программы пробежек.

Анализ показал, что почки играют центральную роль в регулировании адаптации к нагрузкам. При длительной регулярной подготовке почки значительно увеличивали выработку бетаина, который действовал как системный «антивозрастной» сигнал, распространяющий защитные эффекты по организму.

Результаты помогают объяснить так называемый «парадокс упражнений»: отдельная интенсивная тренировка вызывает стресс и временное воспаление, тогда как регулярные тренировки улучшают общее состояние здоровья.

Польза тренировок

Последствия регулярных тренировок охватывали разные области: улучшение состава кишечной микробиоты, усиление антиоксидантной защиты, а также «омолаживание» Т‑клеток. Почка усиливала синтез бетаина через активность фермента CHDH.Удивительно, но введение бетаина мышам отдельно воспроизводило многие эффекты тренировок: улучшение метаболизма, повышение когнитивных функций, снижение проявлений депрессивного поведения у пожилых мышей и уменьшение воспаления в тканях. Исследователи показали, что бетаин связывается с ферментом TBK1 и блокирует ее активность. Бетаин тормозит хроническое воспаление.

Поскольку бетаин считается безопасным, авторы предполагают его потенциал для людей, не способных регулярно заниматься физической активностью. Исследование вышло в журнале Cell.