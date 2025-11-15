Ученые назвали самый неудачный ингредиент для смузи

Этот фрукт считается идеальной основой для смузи, однако он может резко снижать питательную ценность напитка. Речь идёт о бананах, заявили учёные Калифорнийского университета в Дэвисе. Этот ингредиент мешает усвоению полезных соединений из ягод.

Исследование показало, что бананы и некоторые другие фрукты содержат фермент полифенолоксидазу (ПФО), который резко снижает усвоение флаванолов — биологически активных соединений, полезных для сердца и мозга. Эти вещества в большом количестве содержатся в винограде, чернике, ежевике и какао.

В эксперименте участники, выпивавшие ягодный смузи с бананом, усваивали на 84% меньше флаванолов по сравнению с контрольной группой. Поэтому учёные предлагают альтернативные методы приготовления смузи.

Так, бананы лучше сочетать с овощами (капустой, шпинатом, огурцом). Ягоды оптимально смешивать с фруктами с низкой активностью ПФО (ананасом, манго, апельсинами). Авторы отмечают, что добавление цитрусовых и использование замороженных бананов частично замедляет процесс разрушения флаванолов.

Также важно употреблять смузи сразу после приготовления, поскольку со временем активность фермента возрастает, снижая питательную ценность напитка.

Исследование опубликовано в журнале Food and Function.