Ученые объяснили, почему принцип развития анорексии аналогичен шизофрении

16 ноября во всем мире отмечают Международный день борьбы с анорексией — одним из самых опасных расстройств пищевого поведения. До 87% пациентов сталкиваются с тяжелыми нарушениями со стороны сердца и сосудов, а около 5% погибают в первые четыре года после постановки диагноза. Эксперты Пермского Политеха объяснили, как формируется анорексия и почему ее механизмы напоминают психотические расстройства. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Основой анорексии специалисты называют дисморфофобию — искаженное восприятие собственного тела. У пациентов нарушается взаимодействие между зрительной корой и лобными долями, поэтому человек буквально не видит реального отражения.

«У многих появляется внутренний голос, который комментирует вес, еду и фигуру, формируя жесткие аскетические установки. На ранних этапах он воспринимается как источник поддержки. Постепенно этот голос усиливается и начинает доминировать над рациональной частью личности», — объяснил кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов.

По его словам, такой процесс действительно напоминает развитие отдельной «субличности» при психотических расстройствах, но имеет психологическую природу.

Парадокс болезни в том, что многие пациенты на ранних этапах не выглядят подавленными. Они демонстрируют активность, энергию и уверенность, хотя организм уже испытывает тяжелый дефицит.

Исторически экстремальное похудение существовало задолго до появления моды на стройность. Первые описания анорексии относятся к XVII веку, а отдельные случаи — ещё к античности.

«Отказ от еды в древности могли воспринимать как очищение или религиозную аскезу. И сейчас человек не всегда худеет ради красоты: при сильной тревоге организм физиологически подавляет аппетит», — отметила когнитивно-поведенческий психолог, старший преподаватель кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Юлия Неверова.

По ее словам, для человека, который живет в состоянии постоянного стресса, отказ от еды становится единственной зоной, которую он способен контролировать, и это временно создает иллюзию стабильности.

Внимание близких в таких случаях особенно важно. Неверова напоминает, что любые оценки внешности лишь усугубляют состояние.

«Человеку с анорексией трудно удерживать мотивацию к изменениям. Важно сохранять доверие, говорить о возможных рисках мягко и предлагать помощь врача, который специализируется на расстройствах пищевого поведения», — заключила психолог.

