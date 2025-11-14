Названы продукты, повышающие риск развития рака кишечника

Ученые из США нашли возможное объяснение резкого роста случаев раннего рака кишечника — заболевания, которое все чаще диагностируют у людей младше 50 лет. Оказалось, употребление большого количества ультраобработанных продуктов может существенно повышать риск развития аденом — полипов, которые считаются предшественниками раннего колоректального рака. Работа опубликована в журнале JAMA Oncology.

© Газета.Ru

Авторы работы из Массачусетской больницы общего профиля проанализировали данные почти 30 тысяч участниц долгосрочного проекта Nurses' Health Study II. Все они проходили регулярные эндоскопические обследования до 50 лет и заполняли подробные пищевые анкеты каждые четыре года.

Как выяснилось, женщины, которые употребляли в среднем по 10 порций ультраобработанных продуктов в день, имели на 45% более высокий риск образования аденом по сравнению с теми, кто ограничивался примерно тремя порциями. Такие продукты — это готовые блюда, сладости, снеки, полуфабрикаты и напитки, содержащие повышенные количества сахара, соли, насыщенных жиров и пищевых добавок.

«Наши результаты подтверждают важность снижения потребления ультраобработанных продуктов как меры, способной уменьшить растущую нагрузку раннего колоректального рака», — отметил руководитель исследования, гастроэнтеролог Эндрю Чан из онкологического центра Mass General Brigham.

По его словам, связь выглядит практически линейной: чем больше человек ест подобной пищи, тем выше вероятность образования полипов.

Всего исследователи выявили 2787 случаев предраковых образований. При этом связь с ультраобработанной пищей наблюдалась только для так называемых «классических» аденом — полипов, которые особенно часто предшествуют раннему раку. Для другой разновидности полипов, растущих медленнее, такой зависимости не обнаружили.

Даже с учетом других факторов риска — высокого индекса массы тела, диабета 2 типа и низкого потребления клетчатки — связь между ультраобработанной пищей и аденомами сохранялась. Но при этом диета не объясняет всех случаев раннего рака кишечника, и исследователи продолжают искать дополнительные причины, в том числе молекулярные и генетические.

