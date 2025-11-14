«Оземпик» оказался полезен при некоторых заболеваниях

Препараты на основе семаглутида — Ozempic и Wegovy — могут помочь пациентам на диализе снизить вес и наконец попасть в лист ожидания на пересадку почки. К таким выводам пришли исследователи Медицинской школы Университета Сент-Луиса. Результаты работы опубликованы в журнале Clinical Transplantation (CT).

Ожирение — одна из главных причин, по которой пациентам с терминальной стадией почечной недостаточности отказывают в трансплантации: высокий индекс массы тела повышает риски операции и ухудшает прогнозы. В новом исследовании оценили эффективность семаглутида у пациентов на диализе — категории, которая обычно остается за пределами крупных испытаний.

За год лечения участники потеряли в среднем 9,3 килограмма. Благодаря этому почти половина пациентов (48,3 процента), ранее признанных «неподходящими», смогли вернуться в лист ожидания на пересадку. К тому же более трети диабетиков, получавших инсулин, полностью отказались от него.

Авторы подчеркивают: препараты GLP-1 дают возможность обойтись без бариатрической хирургии и открыть путь к трансплантации тем, кто раньше «не подходил» для операции. Семаглутид переносился относительно хорошо: чаще всего встречались гастроинтестинальные симптомы, из-за которых лечение прекратили около 17 процентов участников.

Ранее стало известно, что препараты GLP-1, включая Ozempic и Wegovy, могут значительно снижать смертность при раке толстой кишки.