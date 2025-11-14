Найден способ значительно снизить уровень «плохого» холестерина

Компания Merck представила новый препарат, который специалисты уже называют потенциальным прорывом в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Таблетка под названием enlicitide снижает уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) до 60% — сопоставимо с действием инъекционных препаратов класса PCSK9, но без необходимости делать уколы. Об этом сообщает HealthDay.

В исследовании участвовали 2 912 человек, перенесших инфаркт, инсульт или имевших высокий риск сердечно-сосудистых осложнений. В течение 24 недель участники принимали либо enlicitide, либо плацебо. У пациентов из первой группы уровень ЛПНП снизился до 60%. При этом частота побочных эффектов в обеих группах оказалась одинаковой.

Если эффективность препарата подтвердится в дальнейших испытаниях, таблетка может стать более доступной альтернативой существующим инъекциям — таким как Repatha (Amgen) и Praluent (Regeneron и Sanofi).

«Наша мечта — сделать PCSK9-терапию массовой и простой, как прием аспирина», — отметил президент Merck Research Laboratories Дин Ли.

Создание таблетированной формы считалось практически невозможным: структура белка PCSK9 затрудняет работу малых молекул. Специалисты Merck потратили около десяти лет на разработку нового типа вещества — циклического пептида, который по размеру примерно в сто раз меньше антител, но сохраняет необходимую активность.

Сейчас компания проводит крупное исследование с участием более 14,5 тысячи человек, чтобы оценить, снижает ли препарат риск инфарктов, инсультов и смертности.

Кардиолог Бригам и Женской больницы в Бостоне Кристофер Кэннон назвал разработку потенциальным прорывом на рынке фармакологии, если результаты подтвердятся в долгосрочной перспективе.