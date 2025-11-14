Назван простой способ защититься от рака кожи

Ученые из Чикагского университета выяснили, как солнечный свет может запускать механизм, превращающий здоровые клетки кожи в раковые. Оказалось, что длительное ультрафиолетовое облучение разрушает белок-регулятор YTHDF2, который защищает клетки от воспаления и неконтролируемого роста. Его потеря запускает воспалительные процессы, связанные с формированием опухолей. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Солнце необходимо человеку — в частности, для синтеза витамина D. Однако именно ультрафиолет считается ключевым фактором риска: на него приходится более 90% случаев рака кожи в США. УФ-излучение повреждает ДНК, вызывает окислительный стресс и воспаление — механизмы, которые лежат в основе обычного солнечного ожога.

«Нас интересовало, как воспаление, вызванное ультрафиолетом, способствует развитию рака кожи», — рассказала профессор дерматологии Чикагского университета Ю-Йин Хэ.

Команда исследовала, как УФ-излучение влияет на молекулы РНК и белки, которые управляют их работой. Особое внимание привлек YTHDF2 — белок, распознающий химические метки на РНК. После воздействия ультрафиолета его уровень резко снижался. В экспериментах удаление YTHDF2 приводило к гораздо более сильному воспалению.

Ученые установили, что YTHDF2 контролирует активность особой некодирующей молекулы РНК — U6 snRNA. В норме обе молекулы перемещаются в эндосомы, где YTHDF2 блокирует U6 и не позволяет ей запускать иммунный рецептор TLR3, отвечающий за воспаление. Но при разрушении YTHDF2 УФ-излучением U6 свободно активирует TLR3, что вызывает мощную воспалительную реакцию — один из факторов, способствующих развитию опухолей.

«Мы описали новый защитный механизм, своего рода систему надзора, которая препятствует избыточному воспалению и повреждению тканей», — отметила Хэ.

Открытие показывает, что именно нарушение баланса между РНК и белками-регуляторами может запускать воспаление, связанное с раком кожи. В будущем этот механизм может стать основой новых методов профилактики и терапии заболеваний, вызванных воздействием ультрафиолета.

Ранее был назван простой способ выявить первые признаки деменции.