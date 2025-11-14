Когда седые волосы вновь могут потемнеть

Учёные из Колумбийского университета сделали открытие: седые волосы могут вновь обретать пигмент. Это не магия, а чистая физиология, объяснила этот феномен «Клопс» врач-дерматолог, косметолог Анна Смольянова.

Исследователи изучали седину у добровольцев младше 40 лет. Выяснилось, что отдельные её участки седины способны менять цвет с тёмного на светлый и обратно. Пигмент восстанавливался после отпуска и снижения стресса.

«Волос, как лента времени, растёт приблизительно на один сантиметр в месяц и «записывает» наш биохимический фон. Чем меньше окислительного стресса, тем ровнее работа митохондрий. На некоторых участках возвращается пигмент», — пояснила доктор.

Когда мы отдыхаем, организм благодарит за это хорошим самочувствием, а иногда и отражением в зеркале. Однако феномен обратимости седины доступен не всем, а только молодым людям, и только локально.

«Речь здесь идёт об отдельных волосках и зонах. Это не «минус вся седина» за лето отпуска», — обратила внимание врач.

Практические советы от специалиста

Планируйте отдых заранее: сон, смену обстановки, умеренную нагрузку.

Разгружайте нервную систему во время прогулок, дыхательных техник.

Наладьте режим питания и научитесь бороться со стрессом.

Кроме того, рекомендуется выявить с помощью анализов и компенсировать дефициты в организме. «Следите за уровнем супероксиддисмутазы — фермента, защищающего клетки от повреждения свободными радикалами. Также нелишним будет применение мультифакторной косметики», — заключила Смольянова.