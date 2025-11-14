Ученые выяснили с чем связаны счастье и самореализация человека

В ходе нового исследования выяснилось, что положительные эмоции способствуют вовлечённости в творческие занятия: рисование, писательство, игра на музыкальных инструментах. Также в статье, опубликованной в The Journal of Creative Behavior, говорится, что творчество может улучшать самочувствие.

В рамках нового исследования специалисты проанализировали дневники более 100 студентов колледжа за несколько недель. Они выделили характеристики, которые способствуют развитию творческих способностей.

Студенты, которые чувствовали себя более довольными жизнью, отметили, что чувствуют склонность к любым творческим занятиям.

Участники, сообщившие о независимости и способностях, чувствовали себя увереннее в себе и могли несколько дней заниматься творчеством. Фрустрация, связанная с внешними стрессорами, тоже стимулировала творческие действия. Чем более ограниченным себя чувствовал человек из-за работы или каких-то других обстоятельств, тем у него было больше мотивации найти что-то, что бы он мог контролировать.

При этом исследователи обнаружили, что чувство грусти или злости не делает человека творчески менее продуктивным.

Кроме того, общий уровень интеллекта никак не определяет, занимается ли человек творчеством.