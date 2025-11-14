Разработан калькулятор риска развития болезни Альцгеймера

Новая научная работа, результаты которой опубликованы в журнале The Lancet Neurology, основана на многолетних данных исследования старения клиники Майо. Специалисты обнаружили, что в целом вероятность развития деменции и лёгких когнитивных нарушений в течение жизни у женщин в течение жизни выше, чем у мужчин.

В новой прогностической модели учёные объединили несколько факторов. Они включали возраст, пол, генетический риск, связанный с генотипом APOE, и уровень амилоида в мозге. Благодаря этим данным можно рассчитать риск развития у человека лёгких когнитивных нарушений (ЛКН) или деменции в течение 10 лет или в течение прогнозируемой продолжительности жизни.

Новое исследование включало данные 5858 участников. Кроме того, специалисты клиники Майо могут продолжать наблюдать за участниками даже после того, как они прекращают активное участие в научном проекте, используя данные медицинских карт. Это даёт практически полную информацию о том, у кого развивается деменция или когнитивное снижение.