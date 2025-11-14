Ученые создадут духи, которые помогут не бояться врачей

В России учёные приступили к созданию «терапевтических духов», которые помогут не бояться врачей — в частности, стоматологов. Об этом пишут «Известия».

Специалисты изучили на добровольцах, как запах лаванды и экзотический аромат африканского камня (хирацеума) воздействуют на тревожность. Испытуемые находились в стоматологическом кресле и поочередно вдыхали три запаха — воду, лавандовое масло и африканский камень. Каждый сеанс длился пять минут. Оказалось, что лаванда снижала субъективное чувство тревоги, но не влияла на мозг и сердце, тогда как камень, наоборот, вызывал сдвиги в ЭЭГ и вариабельности сердечного ритма.

«Здесь исследовалось влияние обоняния, то есть чувства, имеющего ярко выраженную связь с эмоциями и поэтому обладающего высоким терапевтическим потенциалом, в частности, для снижения тревожности», — рассказал руководитель проекта «Фундаментальные и прикладные нейротехнологии» МГУ, руководитель проекта Центра ИИ МГУ Михаил Лебедев.

Эксперт добавил, что в недалеком будущем правильные терапевтические запахи будут генерироваться при помощи ИИ.