Ученые оценили вред диетической газировки

Среднестатистический житель Австралии выпивает почти 60 л газировки в год. Многие считают, что диетические газированные напитки полезнее обычных, но действительно ли это так?

© Ferra.ru

В диетических газировках мало питательных веществ. Также они часто содержат искусственные подсластители и кофеин, а также не насыщают.

У людей, которые регулярно употребляют диетические напитки, может быть повышен риск развития диабета 2 типа и болезней сердца.

В 2023 году ВОЗ классифицировала аспартам, который содержится во многих диетических газированных напитках, как «возможно канцерогенный для человека». Это значит, что доказательств их связи с раком ещё мало и нет окончательного вердикта.

© Ketogenic.com

Кроме того, ВОЗ отметила, что население в целом потребляет безопасные дозы аспартама. Основания для беспокойства возникают только тогда, когда люди выпивают 14 банок диетической газировки в день.

Также появляются данные о том, что некоторые искусственные подсластители могут нарушать баланс кишечной микрофлоры или раздражать кишечник. Но эти эффекты всё ещё изучаются.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.