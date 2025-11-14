Как эффективность вакцины против гриппа зависит от возраста

Согласно результатам новой научной работы, способность вакцин влиять на клетки иммунной системы сильно различается в зависимости от типа вакцины и возраста пациента. Специалисты считают, что эти данные могут помочь в разработке рекомендаций по вакцинации, особенно для пожилых.

В ходе нового исследования, опубликованного в The Journal of Immunology, учёные выяснили, что все четыре сезонные вакцины против гриппа вырабатывают схожие уровни антител. Однако их способность активировать клеточный иммунитет значительно различается в зависимости от типа вакцины и возраста человека.

Специалисты анализировали эффективность четырёх вакцин от гриппа: Fluzone High-Dose, Fluzone Standard-Dose, Flucelvax и Fluad.

© The Journal of Immunology (2025). DOI: 10.1093/jimmun/vkaf286

Наиболее сильный иммунный ответ В- и Т-клеток у пожилых (в возрасте 65–85 лет) вызвала вакцина Fluzone High-Dose. У молодых людей (в возрасте от 28 до 60 лет) такая реакция наблюдалась на вакцину Flucelvax.