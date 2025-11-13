Обнаружено, что замедляет старение мозга

Новое исследование с участием более 80 000 человек показало: владение несколькими языками может замедлить старение мозга и защитить от снижения когнитивных способностей. У таких людей вероятность ускоренного старения в два раза ниже, чем у тех, кто говорит только на одном языке.

Для изучения связи между многоязычием и здоровым старением учёные использовали вычислительный подход. В этом исследовании приняли участие 86 000 здоровых людей в возрасте от 51 до 90 лет из 27 европейских стран.

Оказалось, что у тех, кто говорит только на одном языке, вероятность появления биоповеденческой разницы в возрасте (между количеством прожитых лет и прогнозируемым возрастом) была вдвое выше, чем у тех, кто говорит на двух или более языках. С увеличением количества языков этот эффект усиливался.

