Стало известно, что усилит риски для здоровья людей

Согласно результатам нового исследования, проведённого международной группой учёных под руководством профессора Гейл Уайтман из Школы бизнеса Эксетерского университета, изменение климата полярных регионах нашей планеты может повлиять на здоровье людей далеко за пределами Арктики и Антарктики. Эта работа была опубликована в журнале Ambio.

Специалисты в рамках нового исследования изучили широкий спектр научной литературы, посвящённой климатологии, общественному здравоохранению и другим дисциплинам. Они обнаружили, что современные модели недооценивают влияние изменений в полярных регионах на проблемы глобального здравоохранения - от хронических заболеваний до проблем психического здоровья, осложнений беременности.

В новой научной работе описывается, как полярные регионы, в которых потепление происходит быстрее, чем в среднем по планете, могут повлиять на здоровье людей. Ожидается, что по мере ослабления струйных течений и нарушения океанских течений из-за повышения температур экстремальные погодные явления приведут увеличению числа тяжёлых травм, смертельных случаев, расстройств психического здоровья.

Скорее всего, сезонное отсутствие льда в Арктике будет способствовать увеличению частоты и интенсивности проявлений Эль-Ниньо. Это усилит волны тепла, особенно в тропических регионах. Из-за повышения температуры также люди будут чаще страдать заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.

Повышение уровня моря, вызванное таянием ледникового покрова, может способствовать повышению солёности грунтовых вод и загрязнению питьевой воды. Это приведёт к росту случаев преэклампсии во время беременности, детской смертности и различных видов рака.

Из-за полярного потепления может уменьшиться урожай. Это вызовет рост заболеваний, связанных с недоеданием.

Потепление способствует распространению заболеваний, передающихся через животных. Это вибриоз, лихорадка денге и болезнь Лайма. Они перейдут и на другие регионы планеты. Наводнения, усугубляемые таянием полярных льдов, приводят к распространению заболеваний, которые передаются через воду. Это холера и брюшной тиф. Также они усугубляют течение респираторных заболеваний.

В самой Арктике таяние вечной мерзлоты и морского льда угрожает жизненно важной инфраструктуре и может высвободить давно скопившиеся загрязняющие вещества, древние патогены: такие как вирус гриппа 1918 года.

Кроме того, в новом исследовании подчёркиваются риски для традиционных источников продовольствия из-за изменений в экосистеме океана. Это способствует росту показателей недоедания, выкидышей, почечной недостаточности и сердечно-сосудистых заболеваний среди арктических общин.