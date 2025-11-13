Ученые рассказали, как сон улучшает результаты спортсменов

Один из важных компонентов хорошей физической формы - это сон. И у спортсменов с ним бывают проблемы, хотя научно доказано, что он улучшает результаты. Вот что по этому поводу говорится в исследованиях.

Физические упражнения давно ассоциируются с улучшением качества сна. Однако многие спортсмены не спят достаточное количество времени. Так, согласно выборке 2021 года, включавшей 175 элитных австралийских спортсменов из 12 видов спорта, только 3% из них регулярно спали достаточно, а 71% недосыпали час или более.

При этом в недавнем консенсусном заявлении учёные, занимающиеся вопросами сна и спорта со всего мира, признали, что сон важен для спортивных результатов. Также они согласились с тем, что элитные спортсмены особенно подвержены нехватке сна.

Исследования демонстрируют, что даже после ночи недостаточного сна спортсмены элитного уровня могут показывать наилучшие или близкие к ним результаты. Но смогут ли они так же отлично выступать изо дня в день после нескольких ночей недосыпа? На этот вопрос пока ответа нет.

Тем не менее нельзя забывать о важности сна для профилактики болезней и травм. Известно, что люди, которые спят по 5–6 часов в сутки, в 4,5 раза чаще заболевают простудой после контакта с риновирусом по сравнению с теми, кто проводит во сне 7 часов в сутки. Нехватка сна также замедляет реакцию, нарушает движения и ухудшает специфические для спорта навыки. Всё это может вызвать травму.

Кроме того, после нескольких ночей недосыпа спортсмены чувствуют себя более уставшими перед тренировкой, воспринимают упражнения как более сложные, испытывают более выраженные изменения настроения по сравнению с периодом, когда хорошо отдохнули.

Без регулярного достаточного сна спортсмену может быть тяжело восстановиться после тренировки. При этом плохое восстановление может негативно сказаться на последующих результатах. Именно поэтому сон играет решающую роль в работоспособности спортсмена.

