Определена пища, которая связана с преддиабетом у молодых людей

Более 50% килокалорий, потребляемых в США, приходится на ультраобработанные продукты (УПП). К ним относятся фастфуд и упакованные закуски. Недавно специалисты решили узнать, как связаны эти продукты с тем, как организм перерабатывает глюкозу. Результаты этой работы опубликованы в журнале Nutrition and Metabolism.

Команда учёных в рамках нового исследования наблюдала за 85 молодыми людьми в течение четырёх лет. Специалисты обнаружили, что увеличение потребления ультраобработанных продуктов связано с повышенным риском развития преддиабета. Это состояние в дальнейшем может привести к диабету. Также употребление большего количества таких продуктов связано с инсулинорезистентностью, при которой организм хуже использует инсулин для контроля уровня сахара в крови.

В новой научной работе приняли участие 85 человек в возрасте от 17 до 22 лет. Увеличение потребления ультраобработанной пищи на 10% было связано у них с повышением риска развития преддиабета на 64% и проблем с регуляцией уровня глюкозы на 56%. Те, кто сообщил о потреблении большего количества таких продуктов в начале исследования, чаще имели повышенный уровень инсулина при последующем наблюдении.

