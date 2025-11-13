Что делать на работе, чтобы меньше болела поясница

Новое исследование показало, что комбинирование сидячего и стоячего положения в офисе помогает справиться с болью в спине. Результаты этой работы опубликованы в Applied Ergonomics.

В рамках нового исследования учёные выяснили, как влияют на здоровье 30 минут сидения и 15 минут стояния (30:15) в течение рабочего дня. Они сравнивали это соотношение с тем, которое люди выбирали самостоятельно исходя из комфорта или предпочтений.

Принимали участие в исследовании сотрудники, которые работали за столом, в течение месяца до исследования испытывали боли в пояснице и уже использовали сидяче-стоячий стол.

У тех, кто придерживался соотношения сидя и стоя 30:15, было наиболее выраженное уменьшение сильных болей в пояснице, чем у тех, кто сидел и стоял столько, сколько хотелось. Кроме того, люди придерживались графика 30:15 более основательно, чем других вариантов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.