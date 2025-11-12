В Сеченовском Университете исследуют последствия вейпинга

На кафедре болезней уха, горла и носа Сеченовского университета впервые в России проводят исследование о влиянии вейпинга на органы дыхания. Вейпинг — относительно новое явление, и если вред от классического курения табака доказан множеством исследований, то негативные последствия для здоровья у вейперов — только в процессе изучения.

Наиболее широко известно новое заболевание, которое вызвано курением определенных типов вейпов и электронных сигарет, его назвали EVALI (от E-cigarette or Vaping use-Associated Lung Injury). Это тяжелое повреждение легких, связанное с использованием электронных сигарет и вейпов. Оно привлекло широкое внимание во время крупной вспышки в США в 2019-2020 годах.

По данным CDC на февраль 2020 года, было зарегистрировано 2807 случаев EVALI, когда состояние заболевших требовало госпитализации, 68 человек врачи спасти не смогли. Средний возраст пациентов составлял 24 года — и это понятно, ведь электронные сигареты популярны прежде всего у молодежи.

В России также было зафиксировано несколько случаев EVALI. В 2021 году в Москве был госпитализирован 17-летний подросток с симптомами тяжелой пневмонии и интоксикации. Его жизнь спасли с помощью искусственной вентиляции легких. Подросток подтвердил, что регулярно использовал электронные сигареты. В 2024 году в Томске диагноз EVALI был поставлен двоим подросткам.

Что представляет собой EVALI?

Болезнь представляет собой воспалительное поражение и отек бронхиол и альвеол, что приводит к нарушению газообмена и дыхательной недостаточности. Типичные респираторные симптомы (кашель, боль в груди, одышка, иногда кровохарканье) сопровождаются интоксикацией (лихорадка, озноб, слабость) и желудочно-кишечными проявлениями (тошнота, рвота, диарея, боль в животе).

Точный механизм развития EVALI еще изучается, но исследования причин вспышки 2019-2020 годов показали, что в качестве токсина выступал входящий в купительные жидкости ацетат витамина Е. Это вещество использовалось в качестве загустителя, преимущественно в жидкостях для вейпов. Ацетат витамина Е безопасен при приеме внутрь или нанесении на кожу, но при вдыхании нарушает функцию легочного сурфактанта. При нагревании он может разлагаться до высокотоксичного газа — кетена.

Кроме того, в качестве потенциально вредных отравляющих веществ исследователи назвали тогда ароматизаторы, металлы и другие масляные добавки.

Теперь влияние вейпинга на здоровье молодых людей исследуют российские ученые.

«Вейпы появились порядка 10 лет назад и преподносились как "более безопасная" альтернатива классическому курению табака. Лавинообразное распространение вейпинга особенно среди детей и подростков до 18 лет, отсутствие стандартов к составу жидкостей, системам нагревания, и, конечно, информация в СМИ о летальных исходах после курения вейпов - все это стало причинами для проведения нашего исследования», — рассказал директор Клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского Университета Валерий Свистушкин.

В ходе исследования выяснилось несколько опасных вещей.

Во-первых, оказалось, что любители вейпов, как правило, не контролируют время курения и количество употребленного продукта. Количество выкуренных сигарет легко просчитать — с электронными гаджетами все сложнее, их курят дома, на работе, в машине, и не фиксируются на объемах.

«Благодаря математическому моделированию нам удалось выяснить, что средняя продолжительность курения вейпа в год - один месяц. Это значит, что слизистая оболочка дыхательных путей на протяжении месяца контактирует с паром - в несколько раз больше, чем при курении сигарет», — комментирует Михаил Свистушкин, руководитель исследования, доцент кафедры болезней уха, горла и носа.

Во-вторых, медики установили негативное влияние вейпинга на мукоцилиарный транспорт. Проще говоря, речь идет о нарушении механизма защиты дыхательных путей, при котором реснички эпителия слизистой оболочки транспортируют слизь с осевшими на ней инородными частицами (пылью, микробами) вверх и наружу из легких. При нарушении транспорта слизь перестает очищаться, и в органах дыхания начинают возникать проблемы.

«Доказано, что табачный дым очень плохо воздействует на мукоцелиарный транспорт. Курение вейпов также оказывает на него отрицательное воздействие», — отметил Михаил Свистушкин.

Как проводились исследования?

"Курению" подвергали лабораторных животных. Через месяц у них начали развиваться воспалительные изменения в слизистой оболочке гортани, через два они усилились, а через год началась метаплазия. Это смена одного вида эпителия гортани на другой, когда эпителий становится более плоским и более устойчивым к химическому воздействию. И это косвенно говорит о глубоких генетических изменениях.