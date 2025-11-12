Как стресс влияет на кровообращение в мозге

Ученые из Пенсильванского университета выяснили, что стресс способен вызывать нарушения кровотока в мозге. Этот фактор способствует развитию болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале eLife.

© Газета.Ru

Ученые установиои, что у мышей за поддержание нормального кровотока и согласованную активность нейронов отвечают редкие нервные клетки — нейроны nNOS первого типа. Они составляют менее 1% от всех нейронов мозга. Эти клетки крайне чувствительны к стрессу и могут погибать при сильных эмоциональных перегрузках.

Чтобы изучить влияние клеток nNOS, ученые использовали токсин сапорин, избирательно уничтожавший только этот тип нейронов. После воздействия они наблюдали значительное ослабление спонтанных колебаний сосудов мозга и снижение активности нейронов.

Удаление этих нейронов у животных также приводило к снижению как кровотока, так и электрической активности мозга, особенно во время сна. Это, по словам ученых, доказывает, что nNOS-клетки играют ключевую роль в снабжении мозга кислородом и поддержании нейронных связей.

«Снижение кровотока — один из факторов, ускоряющих ухудшение работы мозга и развитие нейродегенеративных заболеваний у людей. Потеря этих редких нейронов из-за хронического стресса может быть недооцененной причиной такого ухудшения», — отметил ведущий автор исследования, профессор инженерных наук Патрик Дрю.

Исследователи считают, что клетки с аналогичными функциями также присутствуют в мозге человека. Понимание их роли может помочь разработать новые способы профилактики возрастных нарушений мозга и, возможно, замедлить развитие деменции.

Ранее были названы признаки стресса, которые проявляются во сне.