Назван важный фактор риска травм у бегунов

Популярность бега все больше возрастает: люди разных возрастов и образа жизни сегодня выбирают пробежки в качестве физической активности. Бег, как и другие виды спорта, сопряжен с риском получения травм. И, что интересно – иногда их причины не так очевидны, как кажется.

Новое исследование, проведенное профессором Яном де Йонге, психологом в области труда и спорта из Технологического университета Эйндховена в Нидерландах, показало, что сокращение продолжительности сна, ухудшение его качества увеличивает риск получения травм.

Об этом свидетельствуют результаты опроса 425 любителей бега. У тех из них, кто сообщил о недостатке сна и проблемах со сном, вероятность получения травмы была почти в два раза выше.

По мнению профессора де Йонге, эти результаты убедительно показывают: сон – ключевой, но зачастую недооцениваемый фактор в предотвращении травматизма при занятиях бегом.

Люди, страдающие от проблем со сном, в 1,78 раза чаще сообщали о травмах, чем те, у кого был стабильный и качественный сон. Вероятность получения травмы в течение 12 месяцев составляла 68 %.

Многие ошибочно полагают, что чем больше тренируешься, тем выше будет результат. На самом деле бегунам, особенно тем, кто совмещает бег с работой и семейными обязанностями, для полного восстановления сна может требоваться больше, чем среднестатистическому взрослому. Эксперты рекомендуют спать 7-9 часов в сутки. Спортсменам часто требуется больше отдыха, в том числе и дневной сон, для восстановления умственных и физических сил.