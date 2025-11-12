Генетики выявили народы России с риском осложнений от наркоза

Российские генетики обнаружили в процессе анализа структуры геномов более 166 тыс. жителей России, что представители разных народов РФ неодинаковым образом переносят наркоз. Оказалось, что кабардинцы, черкесы и адыгейцы чаще всего являются носителями мутаций, повышающих риск развития неприятных симптомов после наркоза, сообщила ТАСС пресс-служба компании Genotek.

«‎Мы изучили генетические данные более чем 166 тыс. человек и увидели, что у некоторых народов вариант гена, повышающий риск тошноты после наркоза, встречается заметно чаще. Это наглядный пример того, как генетика может объяснять индивидуальные различия в реакции организма», — пояснил директор по науке Genotek Александр Ракитько, чьи слова приводит пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, вероятность развития неприятных симптомов после наркоза зависит от вариаций в структуре гена KCNB2. Этот участок ДНК отвечает за производство особого типа калиевых каналов, управляющих электрическим потенциалом клетки и играющих важную роль в работе тканей головного мозга. Одна из вариаций этого гена, так называемая "аллель С", связана с повышенной вероятностью возникновения послеоперационной тошноты и рвоты.

Недавние наблюдения ученых показывают, что ее носители вдвое чаще страдают от таких последствий наркоза, чем носители других форм KCNB2, что может негативно повлиять на восстановление пациентов после операций. Эти соображения побудили ученых изучить, как часто "аллель С" встречается среди представителей разных народов России, проживающих в разных регионах РФ.

Проведенный учеными анализ показал, что наибольшее число людей, предрасположенных к тошноте и рвоте после наркоза, встречается среди кабардинцев, черкесов и адыгейцев (41,75%). Второе и третье место заняли мордвины (37,47%) и башкиры (36,87%). Наименьшее число представителей, склонных к неприятным симптомам после наркоза, среди корейцев (6,5%), марийцев (18,42%) и бурят (20,75%).

Как надеются исследователи, собранные ими сведения помогут врачам точнее подбирать препараты и их дозировку при подготовке к проведению наркоза перед хирургическими операциями и прочими процедурами. Это позволит значительным образом снизить риск развития осложнений, потенциально связанных с развитием неприятных симптомов после наркоза, подытожили авторы открытия.