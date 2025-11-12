Назван предельный возраст, до которого может дожить человек

На срок жизни влияют генетика, привычки, наличие хронических болезней и профессиональные риски. Чтобы оценить предельный возраст, ученые применили инструменты ИИ.

© runews24.ru

Ученые допускают, что при достижении необходимых медицинских и технологических условий средняя продолжительность жизни человека может достичь 120 лет, а отдельные долгожители теоретически могут преодолевать планку в 150 лет.

По данным «Pronews.gr», в качестве эмпирического ориентира приводится рекорд Жанны Кальман: француженка прожила 122 года.

Исследование отмечает комплексную природу долголетия. На срок жизни влияют генетика, привычки, наличие хронических болезней и профессиональные риски. Чтобы оценить предельный возраст, ученые применили инструменты ИИ, обработав массивы медицинских данных сотен тысяч добровольцев.

Алгоритмы показали, что при замедлении биологических механизмов старения и снижении ключевых рисков теоретический предел может подойти к отметке даже около 200 лет. Исследователи добавили, что такой показатель не стоит воспринимать как норму для ближайшего времени, поскольку речь идет о планке при благоприятных сценариях.

Более жизнеспособной в среднесрочной перспективе ученые называют цель в 120 лет, и опыт Кальман показывает, что такой срок возможен уже при дальнейшем развитии медицины и уходе за здоровьем.

Ранее в КНР разрабатывают препарат, способный продлить жизнь до 120 лет. Оливковое масло способно изменить метаболизм,