Ученые связали загрязнение воздуха с болезнью Альцгеймера

В новой научной работе специалисты приводят убедительные доказательства того, что загрязнения воздуха и климатический стресс — это главные поддающиеся изменению факторы развития болезни Альцгеймера. Также они представили план профилактики, основанный на доказательной медицине.

Согласно новой статье, окислительный стресс, твёрдые частицы, микропластик и другие токсины окружающей среды ускоряют ухудшение работы мозга. Причём этот процесс может начаться ещё в детстве, если ребёнок живёт в загрязнённой среде.

Также учёные изложили план профилактики развития болезни Альцгеймера. Он объединил полезное для мозга питание, физические/когнитивные упражнения, медитацию, духовную подготовку. Основан этот план на исследованиях FINGER и Орниша, а также на трёх десятилетиях исследований медитации йоги Киртан Крия.

