В Китае смогли обратить старение вспять

Китайские исследователи обнаружили, что активизация лизосом, клеточных органелл, выполняющих функцию переработки отходов, способна обратить вспять процессы старения. Это открытие стало результатом изучения редкого генетического расстройства – синдрома Хатчинсона-Гилфорда, или прогерии. При этом заболевании наблюдается ускоренное старение организма, проявляющееся в раннем появлении морщин, облысении и потере эластичности кожи.

Причиной прогерии является дефектный белок прогерин, который негативно влияет на клеточные функции, повреждает ДНК, приводит к укорочению теломер и прекращению деления клеток, как отмечается в научной статье, опубликованной изданием Science China Press.

Исследователи установили, что изначально вредоносный белок локализуется вблизи ядерной оболочки, а затем перемещается в цитоплазму клетки. В норме он должен утилизироваться в лизосомах, осуществляющих переработку клеточного мусора, однако у пациентов с прогерией эта система функционирует неэффективно.

Ученые разработали методы восстановления работы лизосом, заключающиеся в активации протеинкиназы C и ингибировании белкового комплекса mTORC1. В результате этого процесса удаление прогерина из клеток возобновлялось, а признаки старения клеток уменьшались.

Данная терапия, направленная на стимуляцию удаления вредоносного белка, может быть применена не только для лечения прогерии, но и для замедления процессов старения у людей без генетических отклонений, подчеркивают исследователи.

