В Китае смогли обратить старение вспять

Китайским учёным удалось обратить старение вспять
Китайские исследователи обнаружили, что активизация лизосом, клеточных органелл, выполняющих функцию переработки отходов, способна обратить вспять процессы старения. Это открытие стало результатом изучения редкого генетического расстройства – синдрома Хатчинсона-Гилфорда, или прогерии. При этом заболевании наблюдается ускоренное старение организма, проявляющееся в раннем появлении морщин, облысении и потере эластичности кожи.
Причиной прогерии является дефектный белок прогерин, который негативно влияет на клеточные функции, повреждает ДНК, приводит к укорочению теломер и прекращению деления клеток, как отмечается в научной статье, опубликованной изданием Science China Press.
Исследователи установили, что изначально вредоносный белок локализуется вблизи ядерной оболочки, а затем перемещается в цитоплазму клетки. В норме он должен утилизироваться в лизосомах, осуществляющих переработку клеточного мусора, однако у пациентов с прогерией эта система функционирует неэффективно.
Ученые разработали методы восстановления работы лизосом, заключающиеся в активации протеинкиназы C и ингибировании белкового комплекса mTORC1. В результате этого процесса удаление прогерина из клеток возобновлялось, а признаки старения клеток уменьшались.
Данная терапия, направленная на стимуляцию удаления вредоносного белка, может быть применена не только для лечения прогерии, но и для замедления процессов старения у людей без генетических отклонений, подчеркивают исследователи.
