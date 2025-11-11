Раскрыта суть человеческого интеллекта

Ученые из Университета Габриэле д'Аннунцио в Италии выяснили, что интеллект человека связан с многослойной архитектурой его нейронных сетей. Эффективный обмен информацией внутри определенных мозговых систем способствует более высоким когнитивным способностям, тогда как избыточная активность сетей, отвечающих за внутренние размышления, напротив, может снижать интеллектуальную продуктивность. Работа опубликована в журнале NeuroImage.

© Freepik

Интеллект — одно из самых сложных явлений, с которым сталкивается нейронаука. Он не сводится к одному параметру, а представляет собой иерархию: общее когнитивное ядро влияет на более частные способности — логическое мышление, память, скорость обработки информации.

Авторы рассматривали мозг как сеть взаимосвязанных модулей — групп областей, активно взаимодействующих между собой. С помощью функциональной МРТ в состоянии покоя они изучили, как эти модули координируют работу на разных уровнях детализации: от крупных сетей до мелких специализированных контуров.

Оказалось, что общие интеллектуальные способности зависят от эффективности работы крупных интегрированных систем, а конкретные навыки — от более локальных сетей. Высокие показатели IQ коррелировали с лучшей связностью между лобными, теменными и затылочными областями мозга, отвечающими за выполнение задач и обработку внешней информации.

Напротив, чрезмерная активность внутренних сетей была связана с более низкими результатами когнитивных тестов. Это указывает на то, что чем меньше внутренние, системы вмешиваются в работу исполнительных сетей, тем выше концентрация и эффективность мышления.

Ученые подчеркнули, что их выводы относятся к мозговой активности в состоянии покоя. Следующим их шагом станет исследование того, как эти сети перестраиваются во время решения задач.