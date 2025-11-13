Ученые выяснили, как можно замедлить старение

Согласно результатам недавнего исследования, 10-недельная онлайн-программа тренировки мозга помогла пожилым людям стать на 10 лет моложе. С точки зрения умственных способностей, конечно.

Регулярные умственные упражнения, как и физические, помогают нам поддерживать себя в форме. С возрастом некоторые процессы в мозге замедляются. Исследования показывают, что люди, которые сохраняют умственную, физическую и социальную активность, имеют ниже риск развития деменции. Так, согласно результатам исследования с участием 120 пожилых людей, у тех, кто регулярно занимался аэробикой, был больше объём мозга и выше когнитивные способности, чем у людей, которые был менее активен. Это позволило обратить вспять возрастную потерю объёма мозга за пару лет.

Также научные работы показали, что тренировка мозга может улучшить когнитивные способности пожилых людей.

Одно из последних проведённых исследований продемонстрировало, как программы тренировки мозга (в данном случае BrainHQ) меняют его химию. В этой работе приняли участие 92 здоровых взрослых из Канады в возрасте 65 лет и старше. Половина из них выполняла упражнения для развития мозга с помощью BrainHQ по 30 минут в день, пять дней в неделю, в течение десяти недель. Другая половина (контрольная группа) тратила такое же количество времени на игры, которые предназначены только для развлечения.

По итогам эксперимента учёные заметили, что у участников, которые тренировали мозг, появились изменения в его химическом составе. Эти изменения были эквивалентны уменьшению биологического возраста на 10 лет. Правда, разница между двумя группами в исследовании не была статистически значимой, поэтому интерпретировать его результаты нужно с осторожностью.

