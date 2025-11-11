Назван простой способ избежать травм во время пробежки

Недостаток сна может стоить бегунам не только сил, но и здоровья. Исследование, проведенное профессором психологии труда и спорта Яном де Йонге из Технического университета Эйндховена в Нидерландах доказало: плохой сон почти вдвое увеличивает вероятность травмы. Работа опубликована в журнале Applied Sciences.

В опросе приняли участие 425 любителей бега. Ученые оценили длительность и качество сна участников, а также частоту ночных пробуждений. Те, кто спал меньше и хуже, травмировались почти вдвое чаще по сравнению с участниками со стабильным и качественным сном. Особенно уязвимыми оказались те, кто регулярно сталкивается с проблемами засыпания или часто просыпается ночью.

«Бегуны много внимания уделяют дистанции, питанию и восстановлению, но сон часто оказывается в конце списка приоритетов», — отметил де Йонге.

По словам исследователей, во сне организм восстанавливает ткани, регулирует гормональный фон и поддерживает концентрацию внимания. Недосып нарушает эти процессы, снижая способность тела адаптироваться к нагрузкам.

Ученые подчеркнули, что сон должен рассматриваться не просто как элемент отдыха, а как важный инструмент профилактики травм. Для любителей спорта и профессионалов рекомендуется спать не менее 7–9 часов в сутки, а также соблюдать режим, избегать кофеина и ярких экранов перед сном и создавать прохладную, тихую обстановку в спальне.

«Сон — это не просто способ восстановиться, это предиктор спортивных травм. Чем лучше вы спите, тем безопаснее ваши тренировки», — заключил профессор де Йонге.

