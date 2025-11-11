Назван неочевидный способ справиться с депрессией без лекарств

Прослушивание пения птиц способно снижать чувство печали почти так же эффективно, как упражнение на осознанное дыхание. Причем для людей с признаками депрессии этот естественный звук может оказывать особое физиологическое действие, способствуя восстановлению нервной системы. К такому выводу пришли исследователи из Чжэцзянского университета в Китае. Работа опубликована в журнале Applied Psychology: Health and Well-Being.

Авторы изучили, как звуки природы влияют на эмоции и физиологию человека. Хотя ранее ученые в основном рассматривали визуальные образы — например, зеленые ландшафты или воду, — теперь внимание все чаще привлекает звуковая составляющая окружающей среды.

Особое место в этом ряду занимает пение птиц: оно воспринимается как один из самых «восстанавливающих» природных звуков и, по данным ряда работ, снижает стресс даже эффективнее, чем шум моря или леса. При этом услышать его можно почти везде — от парков до дворов в центре города.

В эксперименте приняли участие 187 студентов. Сначала у всех оценили уровень депрессивных симптомов, после чего участников разделили на четыре группы: с признаками депрессии и без них, каждая из которых проходила либо аудиосессию со звуками птичьего пения, либо сеанс медитации.

Сначала испытуемые проходили фазу вызова грусти: они смотрели фрагменты из эмоциональных фильмов. После этого одна половина слушала записи пения птиц, подобранные при участии орнитологов, а другая — шестиминутную медитацию с осознанным дыханием. Все время эксперимента у участников регистрировали ЭКГ и фиксировали изменения частоты сердечных сокращений, а также просили описывать свое эмоциональное состояние.

Обе практики помогли участникам почувствовать себя лучше: настроение улучшалось, уровень возбуждения снижался, возвращалось чувство контроля над эмоциями.

Осознанное дыхание сильнее повышало субъективное ощущение счастья, но пение птиц дало выраженный физиологический эффект именно у людей с депрессивными симптомами — у них быстрее восстанавливалась вариабельность сердечного ритма, отражающая способность организма адаптироваться к стрессу.

По мнению авторов, это объясняется тем, что прослушивание пения птиц требует минимальных когнитивных усилий — в отличие от осознанного дыхания, которое требует концентрации. Для людей в депрессии, испытывающих трудности с вниманием, такая терапия может быть особенно полезна.