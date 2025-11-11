Ученые создали «пластырь» для восстановления сердца без сложных операций

Ученые клиники Мэйо (США) разработали способ восстановления поврежденного миокарда с помощью тонкой заплатки из выращенной ткани, которую можно установить без операции на открытом сердце. Результаты опубликованы в журнале Acta Biomaterialia (Acta Bio).

Заплатку создали из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, полученных путем перепрограммирования обычных клеток кожи или крови. Из них позже были сформированы сердечные и сосудистые клетки, которые разместили на тонкой, как бумага, основе из микроволокон. Сложенную заплатку вводят в сердце через небольшой разрез, где она самостоятельно разворачивается и фиксируется медицинским клеем.

По словам старшего автора исследования Уцяна Чжу, повреждения сердца после инфаркта обычно необратимы, поскольку орган не способен самостоятельно формировать новые мышечные волокна. У пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью также часто нет других вариантов лечения, кроме имплантации механического насоса или пересадки донорского сердца. Новый метод может изменить эту ситуацию, позволяя восстанавливать собственные ткани пациента.

В ходе экспериментов на животных заплатка улучшала насосную функцию сердца, снижала образование рубцовой ткани, стимулировала рост сосудов и уменьшала воспаление.

«Наши результаты показывают, что эти модифицированные ткани не только выживают, но и помогают сердцу самовосстанавливаться», — отметил Чжу.

Ученые надеются, что в будущем технология позволит лечить пациентов, которые слишком слабы для открытой операции или ожидают трансплантацию. Испытания на людях, по их словам, начнутся через несколько лет.