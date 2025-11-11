В России впервые прооперировали пациента дважды на работающем сердце

Новосибирские кардиохирурги и онкологи за одно вмешательство удалили пациенту опухоль легкого и выполнили коронарное шунтирование на работающем сердце. Комбинированная операция длилась около пяти часов и прошла без осложнений.

© Российская Газета

73-летний житель города Карасук много лет страдал от ишемической болезни и в 2011 году перенес инфаркт миокарда. А в прошлом году у него вновь начались серьезные проблемы с сердцем. Даже при небольшой нагрузке у пенсионера начинались одышка и жгучие боли за грудиной. Обследование показало - новый инфаркт может произойти в любой момент. Помимо этого у пациента обнаружили рак легкого.

Перед врачами встала дилемма - какое вмешательство проводить первым? Онкологическое или кардиохирургическое?

«Совпадение у одного пациента двух тяжелых конкурирующих заболеваний - ишемической болезни сердца и рака легкого - участилось во всем мире: не менее пяти процентов пациентов, нуждающихся в удалении опухоли легкого, имеют одновременно показания и к операции коронарного шунтирования», — рассказывает сердечно-сосудистый хирург Центра Мешалкина Дмитрий Хван.

Традиционно такие операции проводятся поэтапно. В Центре Мешалкина консилиум принял решение о проведении одномоментной комбинированной операции двумя бригадами хирургов. Ведь в таком случае организм пациента только один раз подвергается воздействию наркоза и один раз справляется с последствиями хирургической травмы.

«Близкое расположение очага опухоли и пораженной коронарной артерии позволяло выбрать единый передне-боковой мини-доступ и обойтись без рассечения грудины, — пояснили в Центре Мешалкина. — Более того, с учетом возраста мужчины решено было отказаться и от искусственного кровообращения при операции на сердце».

Сами врачи называют такое хирургическое вмешательство через микродоступ, да еще без "отключения" сердца "операцией на грани авантюры". Она стала первой в российской практике.

Сначала онкологи удалили пенсионеру нижнюю часть легкого и прилегающие лимфоузлы. Затем через этот же доступ длиною всего шесть сантиметров сердечно-сосудистые хирурги выполнили маммаро-коронарное шунтирование на работающем сердце.

«Уже на второй день пациент поднялся на ноги, был бодр и радовал нас своим оптимизмом, а на 12-е сутки после операции был выписан в удовлетворительном состоянии», — говорит врач-кардиолог Центра Мешалкина Елена Кливер.

Устранение двух патологий одновременно позволило сибиряку не только быстрее восстановиться, но избежать многих инфекционных осложнений.