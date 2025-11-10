Насколько реально опасен новый респираторно-синцитиальный вирус

Сингапурские ученые в рамках программы PREPARE пришли к выводу, что респираторно-синцитиальный вирус человека (РСВ) представляет серьезную угрозу для здоровья, сопоставимую с гриппом и коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Сингапурской больницы общего профиля.

© РИА Новости

Уточняется, что РСВ выявляется у 5-10% пациентов с гриппоподобными симптомами. Каждый десятый госпитализированный с этим вирусом (10%) сталкивается с проблемами сердечно-сосудистой системы. Летальность - 5% (каждый двадцатый пациент).

Сравнительный анализ 13 тысяч случаев госпитализации показал, что смертность от РСВ превышает аналогичный показатель при гриппе, тяжесть течения болезни сопоставима с COVID-19. Риск сердечных осложнений при РСВ выше, чем при коронавирусе

Как отметил ведущий исследователь Иэн Ви, высокая распространенность РСВ не делает его менее опасным, чем другие респираторные инфекции. Результаты исследования подчеркивают необходимость разработки эффективных мер профилактики и лечения РСВ-инфекции у взрослых пациентов.