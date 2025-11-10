Ученые оценили, как число детей влияет на скорость старения матерей

На протяжении тысячелетий человечество пыталось понять причину старения. Древнегреческий философ Аристотель, например, предполагал, что оно происходит по мере постепенного высыхания внутренней влаги, необходимой для жизни.

Плата за продолжение рода

Современная наука считает старение ценой, которую мы платим за размножение. Теория одноразовой сомы предполагает, что эволюция ставит передачу генов превыше всего — и это порождает компромисс: огромное количество ресурсов, направленное на рождение и воспитание потомства, расходуется в ущерб ремонту ДНК, борьбе с болезнями и поддержанию органов в хорошем состоянии.

Очевидно, особенно это касается женщин, которые вкладывают в репродукцию больше, чем мужчины, посредством беременности и грудного вскармливания. Однако когда ученые проверяли эту гипотезу, выясняя, живут ли женщины с большим количеством детей меньше, результаты оказывались противоречивыми: одни исследования подтверждают эту идею, а другие не обнаружили никакого влияния.

«Очень сложно отделить простую корреляцию между наличием большего количества детей и сокращением продолжительности жизни от лежащей в ее основе причинно-следственной связи, если только у нас нет качественного, обширного набора данных, охватывающего несколько поколений», — уверена эволюционный эколог Элизабет Болунд из Шведского университета сельскохозяйственных наук.

Похоже, у деторождения нет фиксированной цены — она зависит от условий жизни матери, полагает эволюционный биолог Юан Янг из Гронингенского университета в Нидерландах.

«В хорошие времена этот компромисс практически не заметен — он становится очевидным лишь в тяжелые периоды», — говорит он.

Чтобы проверить эту идею, исследователи проанализировали церковные записи о более чем 4500 финских женщинах за 250 лет, результатами чего поделились в Science Advances. Эти данные охватывают период Великого финского голода с 1866 по 1868 год, что позволило оценить, как тяжелые времена влияют на рождаемость и долголетие.

Голод как причина

Выяснилось, что среди женщин, живших до или после голода или не имевших детей в этот период, не было значимой связи между количеством детей и продолжительностью их жизни. Рождение ребенка во время голода сокращало ожидаемую продолжительность жизни в среднем на полгода.

Это исследование основывается на работе, опубликованной в прошлом году, в которой использовался набор данных из доиндустриального населения канадского Квебека, наблюдавшегося на протяжении двух столетий. Та работа показала наличие этого компромисса у матерей, которые, вероятно, имели плохое здоровье или испытывали сильный стресс, но не изучала влияние конкретных условий окружающей среды. Новый же анализ прямо указывает на конкретное катастрофическое событие как причину, обнажающую этот компромисс для матерей.

«Очень большой набор данных позволяет учесть побочные факторы [такие как генетика и особенности образа жизни], — отмечает Болунд. — Это исследование максимально приближает нас к установлению причинно-следственной связи без необходимости контролируемого лабораторного эксперимента».

Исследование также подтверждает высокие энергетические издержки беременности и грудного вскармливания, которые требуют сотен дополнительных калорий в день. Во время голода женщины не могут получить эту энергию из пищи и расплачиваются за это здоровьем, «снижая основной обмен веществ и, таким образом, замедляя или отключая другие важные функции, что приводит к ухудшению здоровья и сокращению продолжительности жизни», говорит Янг. Это также объясняет, почему предыдущие исследования иногда обнаруживали этот компромисс только в группах населения с низким социально-экономическим статусом, которые, по сути, постоянно живут в условиях относительной нехватки ресурсов, добавляет он.

Гендерный разрыв

По словам Болунд, эти выводы могут объяснить и сегодняшнюю разницу в продолжительности жизни между полами. Мало рожающие современные женщины попросту не расходуют все свои заложенные на размножение ресурсы. По результатам исследования Болунд и ее коллег исторической популяции в Юте, этот эффект проявлялся только тогда, когда у женщин было более пяти детей — что значительно превышает показатель в 1,6 рождений, который в среднем ожидается от ныне живущей американки.

Впрочем, у разрыва в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами нет простого объяснения — тут и образ жизни, и генетика. Представители сильного пола, как правило, чаще курят и употребляют больше алкоголя.