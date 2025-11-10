Раскрыт секрет сохранения остроты ума в пожилом возрасте

С возрастом память и внимание нередко снижаются, однако, этот процесс можно замедлить. К такому выводу пришли исследователи когнитивного старения из Университета Квебека в Труа-Ривьер. Остроту ума реально сохранить, если на протяжении жизни развивать привычки, полезные для мозга. Об этом сообщает портал The Conversation.

Главную роль в поддержании умственной активности играет так называемый когнитивный резерв — способность мозга противостоять возрастным изменениям и нейродегенеративным процессам без выраженных функциональных потерь. По сути, это «запас прочности» мозга, который позволяет сохранять ясность мышления даже в преклонном возрасте. Согласно данным отчета журнала The Lancet за 2024 год, почти половину случаев деменции можно предотвратить или отсрочить, если устранить модифицируемые факторы риска, такие как низкая физическая активность, депрессия, социальная изоляция и недостаточный уровень образования.

Ранее считалось, что когнитивный резерв формируется в молодости, однако современные исследования показывают, что его можно развивать и в зрелом возрасте. Интеллектуальные и социальные активности, обучение, волонтерство и хобби, требующие умственного усилия, способствуют укреплению нейронных связей и повышают устойчивость мозга к старению.

Ученые установили, что обучение стратегиям запоминания, например методу локусов — связыванию информации с воображаемыми пространствами, — вызывает заметные изменения в активности мозга и повышает его функциональную гибкость. При этом у людей с более высоким уровнем образования задействуются более эффективные нейронные схемы, что облегчает запоминание и обработку информации.

Обучение музыке, иностранным языкам или даже видеоиграм способно оказывать эффект, сопоставимый с формальными когнитивными тренировками. Такие занятия не только стимулируют умственную активность, но и приносят удовольствие, повышая мотивацию и вовлеченность.

Ученые подчеркнули: когнитивный резерв не является фиксированной величиной. Его можно накапливать на протяжении всей жизни, а значит, сохранить ясность мышления и хорошую память в старости — вполне достижимая цель, если мозг получает регулярную интеллектуальную нагрузку и новые впечатления.