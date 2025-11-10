Определен способ повысить усвоение железа в организме

Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) разработали новую пищевую добавку на основе овсяного белка для более эффективной борьбы с дефицитом железа и анемией. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Food.

© Freepik

По данным исследователей, дефицит железа выступает частой причиной хронической усталости, головных болей и снижения иммунитета. При этом коррекция этого состояния с помощью лекарств и добавок часто не отличается эффективностью. БАДы и лекарства могут плохо усваиваться из-за различных факторов, которые связаны с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, приемом некоторых лекарств или продуктов, мешающих всасыванию железа.

Новая добавка состоит из нанофибрилл овсяного белка, покрытых наночастицами железа. Продукт представляет собой порошок без вкуса и запаха.

«Его можно растворять в воде или добавлять в готовые блюда, например мюсли. Добавка лучше усваивается, если принимать ее в разбавленном водой виде», — отметил ведущий автор исследования, доцент Национального университета Сингапура Цзянтао Чжоу.

Разработку уже протестировали в клиническом исследовании с участием 52 женщин с железодефицитной анемией. Микроэлемент из нового соединения усваивался почти в два раза лучше, чем из сульфата железа — наиболее распространенного действующего вещества традиционных препаратов.

Ученые напомнили, что большое количество железа содержат печень, говядина, креветки, рыба, яйца, бобовые и крупы. Также исследователи уточнили, что организм лучше усваивает железо из продуктов животного происхождения, чем из растительных.