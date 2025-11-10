Назван продукт питания, улучшающий работу сосудов головного мозга

Назван один продукт питания, улучшающий работу сосудов головного мозга
Учёные из Маастрихтского университета (Нидерланды) провели одно из первых исследований, где применили точные методы визуализации мозга. Они обнаружили, что если регулярно есть жареный несолёный арахис, можно поддерживать работу мозга и замедлить возрастное снижение памяти. Статья с результатами вышла в журнале Clinical Nutrition.
В исследовании участвовал 31 человек в возрасте от 60 до 75 лет. Каждый день в течение 16 недель они съедали по 60 граммов арахиса с кожурой. Спустя четыре месяца врачи заметили улучшение мозгового кровотока на 3,6% и рост показателей памяти почти на 6%. Участники также отметили, что у них немного снизилось давление.
Руководитель работы Петер Йорис рассказал, что усиление кровотока помогает клеткам получать больше кислорода и питательных веществ. Это связано с тем, как мозг сохраняет внимание и способность запоминать. Самые заметные изменения наблюдались в лобных и височных долях — они отвечают за концентрацию и память.
Учёные полагают, что дело в составе арахиса. В нём много растительного белка, L-аргинина, полезных жиров и полифенолов. Эти вещества укрепляют сосуды и уменьшают воспаление. Кожура содержит клетчатку и антиоксиданты, которые усиливают защиту организма.