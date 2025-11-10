Разработан новый метод выявления антител к энтеровирусу

Специалисты Роспотребнадзора из Нижегородского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Блохиной разработали новый способ диагностики. Он позволяет выявлять в крови человека антитела к энтеровирусу Echovirus 30. На данное изобретение уже получен патент.

Энтеровирус Echovirus 30 способен вызывать целый спектр заболеваний, от простудных симптомов до более тяжелых инфекционных поражений. Новый метод помогает установить, имеется ли у человека иммунный ответ на этот вирус, отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Диагностика проводится по анализу крови. В лабораторных условиях образцы проверяют на наличие антител, используя для этого специфические вирусные белки VP1, VP2 и VP3. Наличие антител указывает на факт перенесенной инфекции или вакцинации.

Этот подход позволит оценить уровень коллективного иммунитета к энтеровирусу среди населения.